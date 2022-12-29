Junge Welt: Зеленский обошел по масштабам кровопролития всех диктаторов

Обозреватель немецкого Junge Welt Арнольд Шельцель назвал Зеленского самым кровавым диктатором всех времен и народов.

Журналист открыто говорит о фашизме, который процветает на Украине и называет президента Зеленского «кровавой пешкой» в руках Запада.

«…по масштабу кровопролития он, возможно, догнал Кагаме. Зеленский продолжает то, что националистические и фашистские путчисты, захватившие власть в Киеве, делают с 2014 года, — обстреливает с помощью артиллерии жилые районы восточной Украины», — написал Шельцель.

При этом Шельцель отмечает упадническую позицию своих западных коллег, которые «навзрыд» говорят со страниц о проблемах украинцев и упорно умалчивают то, как Зеленский продолжает уничтожать мирное население Донбасса.