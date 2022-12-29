Полиция в Мексике освободила тигренка, которого перевозили в багажнике
2022-12-29 07:06
Полиция Мексики, остановившая пару на автомагистрали за незначительное нарушение правил дорожного движения, была удивлена, обнаружив в багажнике автомобиля тигренка.
Офицеры сказали, что у них возникли подозрения, когда пара отреагировала «агрессивно» после того, как их остановили в штате Керетаро.
Наркоторговцы часто держат экзотических животных в качестве домашних животных, а контрабанда больших кошек является прибыльным бизнесом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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