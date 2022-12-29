Полиция в Мексике освободила тигренка, которого перевозили в багажнике

Полиция Мексики, остановившая пару на автомагистрали за незначительное нарушение правил дорожного движения, была удивлена, обнаружив в багажнике автомобиля тигренка.

Офицеры сказали, что у них возникли подозрения, когда пара отреагировала «агрессивно» после того, как их остановили в штате Керетаро.

Наркоторговцы часто держат экзотических животных в качестве домашних животных, а контрабанда больших кошек является прибыльным бизнесом.

