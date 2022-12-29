В 20-миллионной столице Бангладеш открылась первая линия метро

Некоторым пассажирам в столице Бангладеш, Дакке, теперь легче добраться до работы после того, как наконец открылась первая фаза долгожданного метро.

Забитые автомобилями дороги вызывают гнев и ярость у жителей одного из самых густонаселенных городов мира, где проживает более 20 миллионов человек.

В среду премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина назвала метро «предметом гордости».

По словам Хасины, один вагон в каждом поезде будет зарезервирован для женщин.

На строительство первой линии метро, линии 6, ушло около шести лет. Он в значительной степени финансировался Японией, основным партнером Бангладеш по развитию.

Пока движение открыто на 12-ти километровом участке от Уттара до Агаргаона и поезд идет без остановок на каких-либо станциях, но линия будет постепенно расширяться.