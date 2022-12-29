В Израиле приведено к присяге ультраправое правительство Нетаньяху

Спустя два месяца после парламентских выборов в Израиле в четверг будет приведено к присяге правое религиозное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Это самое правое правительство, которое когда-либо было в Израиле. В нем также представлены правые экстремистские политики.

Старый-новый премьер-министр Нетаньяху возвращается к власти спустя полтора года. В истории Израиля никто не занимал этот пост дольше, чем 73-летний политик. Это уже шестое правительство, которое формирует лидер правоконсервативной партии «Ликуд».

Новое правительство имеет 64 из 120 мест в парламенте. Половина из них принадлежит «Ликуду» Нетаньяху, другая половина — к крайне правому Религиозно-сионистскому альянсу и двум консервативным религиозным партиям.

Коалиция хочет добиться далеко идущих политических изменений и, в частности, ослабить судебную систему. По мнению экспертов, изменения также могут привести к отмене продолжающегося коррупционного процесса против Нетаньяху.