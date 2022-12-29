По оценкам ЮНИСЕФ, около 1,5 миллиона детей в Украине нуждаются в психологической помощи

По данным ЮНИСЕФ, дети и молодые люди в Украине сильно психологически страдают от последствий военного конфликта в их стране.

«По оценкам ЮНИСЕФ, около 1,5 миллиона детей в Украине подвержены очень высокому риску развития депрессии, тревожности и посттравматического стрессового расстройства», — рассказал Rheinische Post в Дюссельдорфе управляющий директор Unicef в Германии Кристиан Шнайдер.

По словам Шнайдер, это чрезвычайное положение наносит большой ущерб детской психике. «Матери сообщают, что их детям нужна психологическая помощь уже в двухлетнем возрасте, потому что они не знают, как успокоить своего ребенка», — сказал управляющий директор.

Чтобы облегчить эту потребность, ЮНИСЕФ создал в Украине 140 детских центров, где мальчики и девочки могут играть, а также при необходимости получать психологическую помощь.