Турецкая оппозиция пошла в наступление на Эрдогана

Несмотря на усиливающееся политическое давление, турецкая оппозиция уверена, что сменит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в новом году после 20 лет пребывания у власти.

«Говорят, хватит. Ты устал, отступай. Начнется новая эра», — заявил немецкому агентству печати глава крупнейшей оппозиционной партии НРП Кемаль Кылычдароглу.



Парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года, но могут быть перенесены.

Альянс шести, включая НРП и национальную консервативную партию, намерен выдвинуть общего кандидата против Эрдогана. Их цель — отменить нынешнюю президентскую систему, при которой Эрдоган обеспечил себя широкими полномочиями с 2018 года. Кроме того, судебная система во многих частях находится под контролем правительства, что критикует Комиссия ЕС.

Бывший доверенное лицо Эрдогана и политик партии «Ийи» Турхан Комез сослался на общее недовольство в стране инфляцией, превышающей 80 процентов. У Эрдогана в руках все государственные институты и судебная система, но он потерял популярность, рассказал Комез dpa.

«Люди сжимают руки в кулаки и готовятся преподать Эрдогану урок у избирательной урны», - считает политик.

Исламско-консервативную правящую партию ПСР, с другой стороны, похоже, не впечатляет самоуверенность оппозиции. Хотя экономика является важным вопросом на предстоящих выборах, люди по-прежнему доверяют Эрдогану. Опросы также показали, что избиратели не доверяют оппозиции в улучшении экономической ситуации, сообщил недавно социологический институт Metropoll.