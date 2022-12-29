NASA просит SpaceX эвакуировать космонавтов с МКС

NASA обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь в эвакуации с МКС трех, находящихся там космонавтов.

Напомним, что на МКС возникла нештатная ситуация с модулем «Союз» у которого дала течь система охлаждения.

К МКС в настоящее время пристыкован Crew Dragon компании SpaceX на котором прилетели еще четверо обитателей станции.

NASA просит SpaceX эвакуировать тройку космонавтов, которые сейчас находятся в аварийном «Союзе».

Ранее «Роскосмос» сообщал, что рассмотрит варианты доставки космонавтом из «Союза» на Землю в начале 2023 года.