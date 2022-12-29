NASA просит SpaceX эвакуировать космонавтов с МКС
NASA обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь в эвакуации с МКС трех, находящихся там космонавтов.
Напомним, что на МКС возникла нештатная ситуация с модулем «Союз» у которого дала течь система охлаждения.
К МКС в настоящее время пристыкован Crew Dragon компании SpaceX на котором прилетели еще четверо обитателей станции.
NASA просит SpaceX эвакуировать тройку космонавтов, которые сейчас находятся в аварийном «Союзе».
Ранее «Роскосмос» сообщал, что рассмотрит варианты доставки космонавтом из «Союза» на Землю в начале 2023 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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