Министры иностранных дел двенадцати стран усиливают давление на Талибан
После заседания Совета Безопасности ООН ЕС и такие страны, как США, Германия и Франция, призвали Талибан немедленно отменить запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) в Афганистане.
В совместном заявлении министров иностранных дел двенадцати стран и представителя ЕС по внешней политике говорится, что они «глубоко обеспокоены» «безрассудным и опасным заговором» воинствующих исламистов.
«Мы призываем талибов срочно отменить это решение», - пишут западные дипломаты.
Австралия, Канада, Швейцария, Италия, Япония, Дания, Норвегия, Нидерланды и Великобритания также присоединились к заявлению, опубликованному Госдепартаментом США в среду (по местному времени).
Совет Безопасности ООН ранее призвал талибов уважать права женщин в стране.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Наталья
Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста
Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.Подробнее...
-