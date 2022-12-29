Министры иностранных дел двенадцати стран усиливают давление на Талибан

После заседания Совета Безопасности ООН ЕС и такие страны, как США, Германия и Франция, призвали Талибан немедленно отменить запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) в Афганистане.

В совместном заявлении министров иностранных дел двенадцати стран и представителя ЕС по внешней политике говорится, что они «глубоко обеспокоены» «безрассудным и опасным заговором» воинствующих исламистов.

«Мы призываем талибов срочно отменить это решение», - пишут западные дипломаты.

Австралия, Канада, Швейцария, Италия, Япония, Дания, Норвегия, Нидерланды и Великобритания также присоединились к заявлению, опубликованному Госдепартаментом США в среду (по местному времени).

Совет Безопасности ООН ранее призвал талибов уважать права женщин в стране.