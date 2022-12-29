Доступ к Twitter прерван из-за технических проблем в ночь со среды на четверг
Сайт DownDetector выявил около 10 000 сообщений о том, что пользователи Интернета изо всех сил пытаются использовать социальную сеть.
Доступ к социальной сети Twitter был прерван в ночь со среды 28 декабря на четверг 29 декабря для пользователей, которые не могли подключиться к своей учетной записи или не могли просматривать определенные учетные записи.
Сайт DownDetector выявил около 10 000 сообщений о том, что пользователи Интернета изо всех сил пытаются использовать Twitter, с пиком около 00:35 по Гринвичу, прежде чем отчеты прекратились.
За пределами США количество пользователей, не имеющих доступа к сервису, колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч.
Согласно анализу DownDetector, сбой в первую очередь затронул людей, использующих Twitter в веб-интерфейсе. Около 10% жалоб, зафиксированных мониторингом, поступили от пользователей мобильных приложений.
По данным веб-обсерватории NetBlocks, сбои не связанны с перебоями или фильтрацией Интернета на национальном уровне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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