Доступ к Twitter прерван из-за технических проблем в ночь со среды на четверг

Сайт DownDetector выявил около 10 000 сообщений о том, что пользователи Интернета изо всех сил пытаются использовать социальную сеть.

Доступ к социальной сети Twitter был прерван в ночь со среды 28 декабря на четверг 29 декабря для пользователей, которые не могли подключиться к своей учетной записи или не могли просматривать определенные учетные записи.

Сайт DownDetector выявил около 10 000 сообщений о том, что пользователи Интернета изо всех сил пытаются использовать Twitter, с пиком около 00:35 по Гринвичу, прежде чем отчеты прекратились.

За пределами США количество пользователей, не имеющих доступа к сервису, колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Согласно анализу DownDetector, сбой в первую очередь затронул людей, использующих Twitter в веб-интерфейсе. Около 10% жалоб, зафиксированных мониторингом, поступили от пользователей мобильных приложений.

По данным веб-обсерватории NetBlocks, сбои не связанны с перебоями или фильтрацией Интернета на национальном уровне.

