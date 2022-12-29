Владимир Путин подарил лидерам стран Содружества восемь колец

Восьмерым главам государств СНГ президент России подарил по кольцу, что сразу же обрело на Западе толкование, отсылающее к творчеству Толкина и его «Властелину колец».

После саммита в Санкт-Петербурге Содружества Независимых Государств (СНГ), союза нескольких бывших советских республик, Кремль во вторник передал кольца с надписью: «С Новым 2023 годом» и эмблемой НИК.

Кольцо было вручено восьми присутствующим главам иностранных государств (Беларусь, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), а девятое досталось Владимиру Путину.

Западные комментаторы тут же провели параллель с книгой Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», в которой повелитель зла Саурон предлагает девять колец правителям разных стран.

В Кремле этот подарок назвали обычным сувениром на память. Не зная русской истории и традиции западные, комментаторы выбрали отсылку к Толкину, а на Руси бы сказали, что Великий князь подарил перстни своим друзьям.