Вдова Пономаренко Анна чувствует вину за смерть мужа
2022-12-29 10:29
24 декабря ушел из жизни сатирик Александр Пономаренко. Вдова покойного Анна считает, что в том, что муж умер, есть и ее вина.
24 декабря скончался комик Александр Пономаренко от рака желудка.
Артисту требовалось дорогостоящее лечение, но родные не смогли собрать нужную сумму.
Только недавно о критическом положении Александра стало известно, за что и винит себя жена покойного Анна Пономаренко.
Вдова артиста считает, что надо было кричать о беде, просить помощи. Об этом она рассказала сайту "КП-Петербург".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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