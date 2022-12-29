Вдова Пономаренко Анна чувствует вину за смерть мужа

24 декабря ушел из жизни сатирик Александр Пономаренко. Вдова покойного Анна считает, что в том, что муж умер, есть и ее вина.

24 декабря скончался комик Александр Пономаренко от рака желудка.

Артисту требовалось дорогостоящее лечение, но родные не смогли собрать нужную сумму.



Только недавно о критическом положении Александра стало известно, за что и винит себя жена покойного Анна Пономаренко.



Вдова артиста считает, что надо было кричать о беде, просить помощи. Об этом она рассказала сайту "КП-Петербург".