Комитет против пыток занялся делом француза Себастьяна Рауля
2022-12-29 10:30
Адвокат Себастьяна Рауля, французского студента, арестованного в Марокко и обвиненного американским правосудием в киберпреступлениях, обратился в Комитет ООН против пыток.
По словам Ме Филиппа Охайона, начальник тюрьмы уведомил и перевел указ об экстрадиции Себастьяну Раулю в понедельник в его камере.
Кассационный суд Марокко в августе вынес положительное заключение об экстрадиции Себастьяна Рауля, и окончательное решение о его передаче остается за премьер-министром Марокко.
МИД Франции заявил, что будет добиваться отмены экстрадиции Рауля и возвращения его во Францию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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