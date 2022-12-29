Комитет против пыток занялся делом француза Себастьяна Рауля

Адвокат Себастьяна Рауля, французского студента, арестованного в Марокко и обвиненного американским правосудием в киберпреступлениях, обратился в Комитет ООН против пыток.

По словам Ме Филиппа Охайона, начальник тюрьмы уведомил и перевел указ об экстрадиции Себастьяну Раулю в понедельник в его камере.

Кассационный суд Марокко в августе вынес положительное заключение об экстрадиции Себастьяна Рауля, и окончательное решение о его передаче остается за премьер-министром Марокко.

МИД Франции заявил, что будет добиваться отмены экстрадиции Рауля и возвращения его во Францию.