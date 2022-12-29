Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста

Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.

Известный фигурист Евгений Плющенко заставил серьезно волноваться своих фанатов, так как не стал участвовать в премьерном показе ледового шоу "Снегурочка", где именитого спортсмена пришлось заменить на 24-летнего коллегу Александра Самарина.

Дело в том, что Евгений серьезно заболел и даже не в состоянии передвигаться, не то что выступать на льду.

О недуге супруга рассказала музыкальный продюсер Яна Рудковская. Жена фигуриста утверждает, что у Плющенко грипп, который протекает в тяжелой форме.

Выйти к зрителям он сейчас не в состоянии. Врачи не смогли поставить его на ноги до мероприятия.