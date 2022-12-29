Звезду «Блестящих» Ксению Новикову бывший муж хочет лишить дома

Бизнесмен Сорокин хочет отнять у звезды половину коттеджа, который та строила, находясь в браке.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина в 2015 году. Но через 3 года супруги решили развестись.

Из-за бывшего мужа звезда может потерять свой дом, где живет с двумя сыновьями. Сорокин хочет отнять у Новиковой половину коттеджа, который та строила, находясь в браке.

Мужчина подал иск в суд еще в прошлом году. Как сообщает Рамблер, исполнительница за время строительства дома вложила в него около 20 миллионов рублей.

Родители Ксении помогли дочери со стартовым капиталом до свадьбы с Алексеем, потом звезда достраивала особняк на свои деньги. По словам звезды, экс-муж в строительство дома не вложил ни копейки.

К слову, вначале бизнесмен настаивал на денежной компенсации в размере половины стоимости дома. Для этого требовалось провести оценку недвижимости, потому суд решил просто разделилть ее поровну.

«На момент развода была лишь коробка. Не было ни газа, ни света, ни воды, ни адреса. Все это я сделала после развода, своими силами. В основном дом строили на деньги родителей и мои заработки. Однако по факту строительство начали в браке», — рассказала Ксения в интервью Woman.ru.