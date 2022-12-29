Кадони заявил о своем уходе из телешоу Дом-2
Влад Кадони заявил о своем окончательном уходе с телестойки "Дом-2", призвав своих фанатов не искать теории заговоров в его увольнении.
Влад Кадони рассказал своим поклонникам о том, что уходит из "Дом-2" в соцсетях, призвав не искать "теории заговора" по поводу его увольнения.
Ведущим на шоу экстрасенс был целых 8 лет. Кадони сообщил, что в этом году условия работы в передаче его не устроили. Об этом информирует Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!".
Кадони поблагодарил всех, с кем работал на проекте, заявив, что будет скучать по участникам "Дома-2".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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