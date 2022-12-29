Кадони заявил о своем уходе из телешоу Дом-2

Влад Кадони заявил о своем окончательном уходе с телестойки "Дом-2", призвав своих фанатов не искать теории заговоров в его увольнении.

Влад Кадони рассказал своим поклонникам о том, что уходит из "Дом-2" в соцсетях, призвав не искать "теории заговора" по поводу его увольнения.

Ведущим на шоу экстрасенс был целых 8 лет. Кадони сообщил, что в этом году условия работы в передаче его не устроили. Об этом информирует Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Кадони поблагодарил всех, с кем работал на проекте, заявив, что будет скучать по участникам "Дома-2".