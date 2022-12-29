Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло снова косит под мальчика
Родная дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло вновь подстриглась под мальчика.
Наследница Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло вновь поразила общественность.
Родная дочь именитых актеров упряма и своенравна. Образ "под мальчика" девушка, природным данным которой позавидует любой, уже пробовала.
Когда Шайло отпустила волосы и стала носить женственную одежду, радости поклонников не было конца.
Но недолго музыка играла... Родственница именитых артистов вновь постриглась коротко и стала носить одежду, которая ее не красит.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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