Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло снова косит под мальчика

Родная дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло вновь подстриглась под мальчика.

Наследница Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло вновь поразила общественность.

Родная дочь именитых актеров упряма и своенравна. Образ "под мальчика" девушка, природным данным которой позавидует любой, уже пробовала.

Когда Шайло отпустила волосы и стала носить женственную одежду, радости поклонников не было конца.

Но недолго музыка играла... Родственница именитых артистов вновь постриглась коротко и стала носить одежду, которая ее не красит.