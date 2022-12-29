MARUV продемонстрировала идеальную фигуру спустя месяц после родов

Исполнительница MARUV порадовала поклонников идеальными формами всего через месяц после родов. Как ей это удалось?

Украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, продемонстрировала, как выглядит всего через месяц после рождения ребенка.

Артистка не отрицает, что набрала лишние килограммы, но все они "находятся там, где нужно" (в пятой точке).