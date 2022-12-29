Экс-избранница Харламова Ковальчук показала идеальную фигуру в купальнике

APS
2022-12-29 11:39

Актриса Екатерина Ковальчук, которая еще недавно встречалась с комиком Гариком Харламовым, продемонстрировала фигуру в купальнике, восхитив фанатов идеальными формами.

Актриса Катерина Ковальчук отдыхает на пляже и делится с фанатами яркими кадрами.

На новом фото экс-избранница комика Гарика Харламова позирует в черном слитном купальнике, демонстрируя точеную фигурку.

Артистка сфотографировалась на яхте на фоне живописного пейзажа, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".

Опубликовано: Наталья Гончарова







Новости СМИ2