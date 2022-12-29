Ковальчук рассказала, что думает о разводе с Чумаковым

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала, как относится к информации о ее разводе с коллегой по сцене Алексеем Чумаковым.

Исполнительница Юлия Ковальчук сообщила, как относится к информации о своем расставании с коллегой Алексеем Чумаковым.

Артистку такие слухи заставляют смеяться, так как звезды "разводятся каждый год".

Недавно появились сведения о том, что у знаменитостей проблемы и они собираются расстаться.