Ковальчук рассказала, что думает о разводе с Чумаковым
2022-12-29 11:53
Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала, как относится к информации о ее разводе с коллегой по сцене Алексеем Чумаковым.
Исполнительница Юлия Ковальчук сообщила, как относится к информации о своем расставании с коллегой Алексеем Чумаковым.
Артистку такие слухи заставляют смеяться, так как звезды "разводятся каждый год".
Недавно появились сведения о том, что у знаменитостей проблемы и они собираются расстаться.
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Певица разместила фотографии с очередного совместного выступления со своим мужем, чем порадовала обеспокоившихся фанатов.
Опубликовано: Наталья Гончарова