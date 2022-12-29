Киркоров рассказал о своем романе с Азизой
Исполнитель Филипп Киркоров признался, что Азизу очень любила его мама, ждала ее в гости, пекла пироги, мечтая, чтобы артистка стала невестой сына.
В сети "гуляла" информация о романе Филиппа Киркорова и Азизы.
Певец признался, что они с Азизой "зажигали и сильно ревновали друг друга".
Азизу любила мать артиста, всегда ждала ее в гости, пекла пироги, надеясь, что исполнительница станет ее невесткой.
Филипп Бедросович заявил, что коллега все время "куда-то уплывала" от него.
С Азизой Киркорова связывает крепкая дружба. Это значит, что приятельница может ему "позвонить в любое время суток".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...