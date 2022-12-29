Киркоров рассказал о своем романе с Азизой

Исполнитель Филипп Киркоров признался, что Азизу очень любила его мама, ждала ее в гости, пекла пироги, мечтая, чтобы артистка стала невестой сына.

В сети "гуляла" информация о романе Филиппа Киркорова и Азизы.

Певец признался, что они с Азизой "зажигали и сильно ревновали друг друга".

Азизу любила мать артиста, всегда ждала ее в гости, пекла пироги, надеясь, что исполнительница станет ее невесткой.

Филипп Бедросович заявил, что коллега все время "куда-то уплывала" от него.

С Азизой Киркорова связывает крепкая дружба. Это значит, что приятельница может ему "позвонить в любое время суток".