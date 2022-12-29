Киркоров пожаловался, что ему сложно удивлять публику из-за конкуренции с самим собой

Филипп Киркоров заявил, что ему стало сложно удивлять зрителей из-за конкуренции с самим собой.

Исполнитель Филипп Киркоров признался, что ему сложно удивлять публику, так как он достиг таких высот, что дальше некуда.

Создавая новое шоу, артист часто конкурирует с самим собой.

Певец заявил, что в шоу-бизнесе остаются сильнейшие, которые и собирают полные залы.