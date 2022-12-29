Киркоров пожаловался, что ему сложно удивлять публику из-за конкуренции с самим собой
Филипп Киркоров заявил, что ему стало сложно удивлять зрителей из-за конкуренции с самим собой.
Исполнитель Филипп Киркоров признался, что ему сложно удивлять публику, так как он достиг таких высот, что дальше некуда.
Создавая новое шоу, артист часто конкурирует с самим собой.
Певец заявил, что в шоу-бизнесе остаются сильнейшие, которые и собирают полные залы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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