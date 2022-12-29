Косовские сербы начали разбирать баррикады

Сербское меньшинство в Косово, которое уже почти три недели блокирует дороги, снимет баррикады, заявил президент Сербии Александр Вучич после призыва Вашингтона и Брюсселя к деэскалации.

«Баррикады будут демонтированы, но недоверие останется», — заявил Александр Вучич в среду,28 декабря, во время встречи с представителями косовских сербов у косовской границы, согласно комментариям, цитируемым сербским государственным телевидением RTSM.

Белград призывает сербское меньшинство — около 120 000 человек из 1,8 миллиона жителей Косово, отказаться от всякой лояльности Приштине в то время, когда косовские власти хотят установить свой суверенитет над всей территорией.

Косово в среду закрыло свой главный пограничный переход с Сербией после того, как сербы возвели там баррикады, что стало одним из самых серьезных кризисов за последние годы в этом регионе.