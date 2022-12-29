В Южной Корее в результате пожара в автодорожном туннеле погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика, вызвавшего сильный пожар в автодорожном туннеле на окраине Сеула, сообщает AFP.

Пожар начался, когда автобус столкнулся с грузовиком около 13:50 по местному времени в туннеле скоростной автомагистрали Квачхон, сообщил представитель городской пожарной охраны.

Кадры с места происшествия, опубликованные южнокорейскими СМИ, показывают огромное пламя и клубы дыма, поднимающиеся из туннеля, в то время как сотни пожарных пытаются взять пламя под контроль.

В результате ЧП пять человек погибли и 37 получили ранения.

«Трое из них получили ожоги лица, остальные лечатся после того, как надышались угарным газом», — сказал чиновник.

Министр внутренних дел Ли Сан Мин призвал «задействовать максимум ресурсов» для спасения жизней, сообщает информационное агентство Yonhap.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел всего через два месяца после того, как 156 человек, в основном молодые люди, были раздавлены толпой во время вечеринки в честь Хэллоуина в космополитическом районе Сеула Итхэвон.