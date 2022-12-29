В Германии в 2022 году вдвое увеличилось число курящей молодежи
Согласно новым данным немецкого исследования поведения в отношении курения (DEBRA), доля курильщиков табака среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет за этот год почти удвоилась: с 8,7% до 15,9%.
Опрос, в котором приняли участие около 2000 человек, является одним из самых обширных исследований в Германии и проводится каждые два месяца.
Доля курильщиков увеличилась по всей Германии во всех возрастных группах.
«Особенно сильно это коснулось молодежи. В этом возрасте мозг еще развивается. Если его потом зафиксировать никотином, риск зависимости на всю жизнь чрезвычайно высок», - рассказали авторы исследования.
В других возрастных группах также отмечается рост курильщиков: от 36 до почти 41 процента среди 18-24-летних. В целом, согласно исследованию DEBRA, доля курильщиков среди населения в возрасте от 14 лет в Германии выросла с 26,6 до 35,5% с 2020 года.
«Результаты этих исследований вызывают очень большое беспокойство», - прокомментировал данные исследования министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.
Эти данные будут детально проанализированы и на этой основе будут разработаны меры по противодействию курению, отметил политик.
Опубликовано: Тарас Медведев
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