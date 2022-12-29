Расходы на оборону Польши на 2023 год будут покрываться не только из бюджетных средств, но и из внешних источников финансирования.

Об этом заявила министр финансов республики Магдалена Жечковска. По её словам, этой цели можно достичь, если наладить тесное сотрудничество правительства с государственными банками развития.

Кроме того, дополнительная финансовая помощь будет формироваться за счёт контрактных соглашений на закупку необходимого оборудования с определёнными странами на закупку. По сути речь идёт, о более выгодных кредитах, которые, как все понимают, ничего хорошего не сулят.

При этом планы у поляков по модернизации армии и укреплению потенциала собственных войск предусматривают просто огромные расходы, пишут аналитики ТГ «Варшавская русалка».

Уже неоднократно обсуждалось, что такие закупки экономика страны поддержать не сможет бюджеты, ещё не восстановились после кризиса коронавируса и беженцев, а блокировка средств из фондов ЕС тоже делу не помогает.

Похоже, что замысел самого военного ведомства Польши активно подсуетиться, дабы заработать побольше тоже не увенчались успехом.

Основными источники финансирования программы развития вооружённых сил являются госбюджет, специально созданный Фонд поддержки Вооружённых сил (FWSZ)и доходы от продажи акций и облигаций компаний промышленного оборонного потенциала.

Однако недавно отчёты Фонда засекретили, а с ценными бумагами оказалось проблем больше, чем выхлопа.

