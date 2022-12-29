Кортни Лав заявила, что только Курт Кобейн и Лана Дель Рей являются настоящими музыкальными гениями

Вдова Курта Кобейна исполнительница Кортни Лав убеждена, что настоящими гениями музыки являются только ее покойный супруг и Лана Дель Рей.

Американская исполнительница Кортни Лав заявила, что только ее покойный муж Курт Кобейн и Лана Дель Рей могут претендовать на звание музыкальных гениев.

Знаменитость заявила, что испытывает огромное уважение к Лане Дель Рей как к профессионалу.

Вдова Кобейна сообщила также, что вскоре выпустит новые треки, но не в жанре рок. Об этом информирует издание "NME".