Анна Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк переехала с супругом в Дубай, где без конца болеет.

Актриса Анастасия Заворотнюк несколько месяцев подряд находится в столичном в онкологическом центре.

В это время ее старшая наследница Анна переехала в Дубай вместе со своим супругом, которому предложили работу здесь.

Дочь актрисы призналась, что ей давно хотелось "переждать" зиму в теплом климате, но ее ждало разочарование.

Вместо того, чтобы укрепить иммунитет, Анна все время болеет на территории ОАЭ.