Анна Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае
Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк переехала с супругом в Дубай, где без конца болеет.
Актриса Анастасия Заворотнюк несколько месяцев подряд находится в столичном в онкологическом центре.
В это время ее старшая наследница Анна переехала в Дубай вместе со своим супругом, которому предложили работу здесь.
Дочь актрисы призналась, что ей давно хотелось "переждать" зиму в теплом климате, но ее ждало разочарование.
Вместо того, чтобы укрепить иммунитет, Анна все время болеет на территории ОАЭ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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