Охлобыстин впервые стал дедушкой, посвятив внуку духовное завещание

Актер Иван Охлобыстин теперь не только многодетный отец, но и дедушка. Артист посвятил своему только появившемуся на свет внуку духовное завещание.

Иван Охлобыстин наконец стал дедушкой. Артист решил оставить духовное завещание для своего маленького внука.

Старшая наследница знаменитости Анфиса родила сына, назвав того необычным именем Антоний.

Режиссер разместил в соцсетях большое послание, посвященное новорожденному малышу. Артист сообщил, что он уже пожил и не знает, когда Господь призовет его к себе.

Иван призывает мальчика не совершать его ошибок, не поддаваться искушениям, выпавшим на его долю.

Охлобыстин обратил внимание, что внук родился появился на свет в очень важном и сложном 2022 году, который разделил людей на своих и чужих.