Ахеджакова, желающая победы Украине, играет главную роль в спектакле Мой внук Вениамин, который будет представлен на сцене Питера

Несмотря на позицию относительно СВО, актрисе Лие Ахеджаковой доверена роль главной героини в постановке "Мой внук Вениамин", которую вскоре увидят жители Питера.

В северной столице РФ пройдет спектакль по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", главную роль в котором играет актриса Лия Ахеджакова.

Дело в том, что поднялся народ, ведь совсем недавно артистка заявляла, что желает Украине победы.

Не обошлось и без обращений в прокуратуру по поводу, но речь об отмене спектакля не идет.