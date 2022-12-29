Ахеджакова, желающая победы Украине, играет главную роль в спектакле Мой внук Вениамин, который будет представлен на сцене Питера
Несмотря на позицию относительно СВО, актрисе Лие Ахеджаковой доверена роль главной героини в постановке "Мой внук Вениамин", которую вскоре увидят жители Питера.
В северной столице РФ пройдет спектакль по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", главную роль в котором играет актриса Лия Ахеджакова.
Дело в том, что поднялся народ, ведь совсем недавно артистка заявляла, что желает Украине победы.
Не обошлось и без обращений в прокуратуру по поводу, но речь об отмене спектакля не идет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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