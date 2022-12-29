Самойлова пожаловалась, что ее дети запросили подарки от Dior на Новый год

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова в шоке от запросов своих наследников. Дети просят у Деда Мороза подарки от "Dior".

Жена рэп-исполнителя Джигана, модель, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова посетовала на жизнь в соцсетях.

Дело в том, что ее любимые чада запросили на Новый год слишком дорогие подарки.

Звезда разместила в сети кадры совместного похода по магазинам. Девушка с мамой выбирает презенты своим наследникам.

Самойлова в шоке от того, что ее дочки запросили изделия мирового бренда "Dior" в качестве подарков под елку.