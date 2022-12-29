Самойлова пожаловалась, что ее дети запросили подарки от Dior на Новый год
Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова в шоке от запросов своих наследников. Дети просят у Деда Мороза подарки от "Dior".
Жена рэп-исполнителя Джигана, модель, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова посетовала на жизнь в соцсетях.
Дело в том, что ее любимые чада запросили на Новый год слишком дорогие подарки.
Звезда разместила в сети кадры совместного похода по магазинам. Девушка с мамой выбирает презенты своим наследникам.
Самойлова в шоке от того, что ее дочки запросили изделия мирового бренда "Dior" в качестве подарков под елку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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