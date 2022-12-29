Собчак настолько похудела из-за переживаний, что лишилась и без того маленькой груди

Блогер, журналистка и ведущая Ксения Собчак появилась на дне рождениии Виктории Шеляговской. Наряд звездной блондинки продемонстрировал, как сильно она похудела.

Ксению Собчак в последнее время редко можно встретить на публике.

Но ради старой знакомой звездная блондинка сделала исключение. Журналистка появилась на вечеринке, посвященной дню рождения Виктории Шеляговой.

Ксения выбрала элегантный наряд, к сожалению, продемонстрировавший изъяны фигуры журналистки.

Знаменитость, видимо, от стресса, похудела да так, что стали выпирать ребра. Кроме того, и без того небольшая грудь Собчак "совсем исчезла".