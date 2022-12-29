Линда де Суза умерла в возрасте 74 лет из-за тяжелой болезни легких

APS
2022-12-29 15:21

Франко-португальская исполнительница Линда де Суза скончалась на 75-м году жизни. Знаменитость страдала от тяжелой болезни легких.

74-летняя исполнительница, актриса, писательница, автор песен и сценарист Линда де Суза ушла в мир иной. Франко-португальская знаменитость провела последние часы жизни в больнице Нормандии.

Артистка умерла после тщетной борьбы с тяжелым заболеванием легких.

Издание "Франс Пресс" сообщило, что певице был диагностирован COVID-19.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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