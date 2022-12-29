Хилькевич отказалась от употребления алкоголя

Актриса Анна Хилькевич призналась, что отказалась от употребления горячительных напитков. Почему знаменитость приняла такое решение?

Актриса Анна Хилькевич не скрывает, что у отношения с алкоголем у нее непростые.

На своей странице в запрещенной сегодня в РФ сосети 36-летняя знаменитость сообщила, что давным-давно отказалась от употребления спиртного, так как осознала, что не намерена "сливать свою энергию и заглушать проблемы".

Артистка призналась, что позволяет себе немного алкоголя во время перелетов.