Хилькевич отказалась от употребления алкоголя
Актриса Анна Хилькевич призналась, что отказалась от употребления горячительных напитков. Почему знаменитость приняла такое решение?
Актриса Анна Хилькевич не скрывает, что у отношения с алкоголем у нее непростые.
На своей странице в запрещенной сегодня в РФ сосети 36-летняя знаменитость сообщила, что давным-давно отказалась от употребления спиртного, так как осознала, что не намерена "сливать свою энергию и заглушать проблемы".
Артистка призналась, что позволяет себе немного алкоголя во время перелетов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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