Валерий Николаев рассказал, почему попал в психбольницу

Актер Валерий Николаев угодил в психбольницу. Каковы причины расстройства психики знаменитости?

Актер Валерий Николаев признался, что начал терять себя в 2016 году, когда из жизни ушел его отец. Именно тогда ему необходима была квалифицированная помощь.

Подавление тревоги и переживаний, привело к тому, что в феврале 2022 года, психика артиста не выдержала.

Звезда экрана позволил себе сесть за руль, будучи сильно пьяным, после попал в вытрезвитель, где вел себя неадекватно.

В итоге, Николаев угодил в психиатрическую лечебницу с диагнозом биполярное расстройство.

Теперь, спустя время, артист смог взять себя в руки, не без помощи специалистов и друзей.

О том, что с ним произошло, Валерий рассказал в интервью Андрею Малахову.