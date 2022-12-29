Валерий Николаев рассказал, почему попал в психбольницу
Актер Валерий Николаев угодил в психбольницу. Каковы причины расстройства психики знаменитости?
Актер Валерий Николаев признался, что начал терять себя в 2016 году, когда из жизни ушел его отец. Именно тогда ему необходима была квалифицированная помощь.
Подавление тревоги и переживаний, привело к тому, что в феврале 2022 года, психика артиста не выдержала.
Звезда экрана позволил себе сесть за руль, будучи сильно пьяным, после попал в вытрезвитель, где вел себя неадекватно.
В итоге, Николаев угодил в психиатрическую лечебницу с диагнозом биполярное расстройство.
Теперь, спустя время, артист смог взять себя в руки, не без помощи специалистов и друзей.
О том, что с ним произошло, Валерий рассказал в интервью Андрею Малахову.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...