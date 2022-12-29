Бузова рассказала о возможности уехать из России

Поющая ведущая Ольга Бузова утверждает, что любит свою родину и не намерена покидать ее.

Ольга Бузова, общаясь с представителями СМИ, высказалась по поводу вероятности ее отъезда из РФ.

Знаменитость заявила в интервью изданию "Вечерняя Москва", что не намерена покидать родное государство. Она призналась в любви Питеру и родине в целом.

Ольга сообщила, что переехала в Москву в 18 лет и здесь обрела счастье. Звезда сцены и экрана убеждена, что необходима своим фанатам, которым она отвечает взаимностью.