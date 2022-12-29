Финны боятся замерзнуть текущей зимой и активно запасаются дровами

Жители Финляндии напрямую почувствовали на себе нехватку энергоресурсов, с которой столкнулись многие западные страны.

Этой зимой финские граждане переоборудуют свои дома, чтобы значительно снизить потребление энергии.

Люди массово приобретают солнечные батареи, тепловые насосы и газовые горелки.

Конечно же, никто не отменял традиционные дрова - ими запасаются очень активно, хотя цена на них тоже существенно выросла.

До введения и усиления антироссийских санкций со стороны Евросоюза Финляндия экспортировала треть своей энергии из РФ.

Сейчас же закупки упали почти до нуля. Поэтому простым жителям страны приходится самостоятельно заботиться о сохранении тепла в своих жилищах.