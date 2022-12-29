Финны боятся замерзнуть текущей зимой и активно запасаются дровами
Жители Финляндии напрямую почувствовали на себе нехватку энергоресурсов, с которой столкнулись многие западные страны.
Этой зимой финские граждане переоборудуют свои дома, чтобы значительно снизить потребление энергии.
Люди массово приобретают солнечные батареи, тепловые насосы и газовые горелки.
Конечно же, никто не отменял традиционные дрова - ими запасаются очень активно, хотя цена на них тоже существенно выросла.
До введения и усиления антироссийских санкций со стороны Евросоюза Финляндия экспортировала треть своей энергии из РФ.
Сейчас же закупки упали почти до нуля. Поэтому простым жителям страны приходится самостоятельно заботиться о сохранении тепла в своих жилищах.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...