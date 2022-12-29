В Николаевской области вводят аварийные отключения света
Украинские СМИ сообщают, что в результате прилёта в Николаевской области вводятся аварийные отключения света.
29 декабря украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Николаевской области после прилета местные власти вводят аварийные отключения электричества для стабилизации энергосистемы региона.
Отмечается, что в Николаевской области энергетики активно работают над устранением последствий высокоточного удара по энергообъекту, получившим повреждения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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