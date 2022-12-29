Мошенники предлагают в мессенджерах бесплатный алкоголь к Новому году, чтобы выманить данные карты

Суть новой аферы - заполучить данные карты. Пользователи получают рассылку в вотсапе о проводимом розыгрыше от крупного ритейлера.

Для участия в акции пользователи должны ответить на некоторые общие вопросы по теме алкогольных напитков или встречи Нового года.

Потом для получения приза нужно отправить ссылку на розыгрыш знакомым.

После этого следует оставить данные для доставки бутылки со спиртным или же заплатить символическую сумму (всего рубль) с введением всех данных карты, в том числе и трехзначного кода на оборотной стороне.

Подобные рассылки мошенники начали отправлять после 20 декабря.

Именно в этот день сотрудники организации, отвечающей за информационную безопасность, выявили более 40 фейковых сайтов, специально созданных обманщиками для проведения "алкогольной" аферы.

Евгений Егоров, главный аналитик отделения Digital Risk Protection компании Group-IB, предупредил пользователей о существующем запрете на онлайн-торговлю алкогольными напитками на территории России.

Комментарий пользователя из Москвы, получившего рассылку:

«Мне пришла рассылка якобы от крупного ритейлера, где было указано, что можно выиграть приз, ответив на несколько простых вопросов. Как только я сделал это, мне предложили оформить доставку стоимостью 1 рубль, введя данные банковской карты. Но делать этого я не стал, заподозрив мошенничество»

Почему люди ведутся на подобные акции? Канун Нового года, все в праздничном настроении и в ожидании чудес. Приходит яркая красочная рассылка с заманчивыми условиями.

К тому же бдительность людей усыпляется тем, что мошенники "копируют" похожую акцию, недавно проводившуюся одним из известных ритейлеров в реале, когда за выполнение некоторых условий покупатель мог забрать бутылку алкогольного напитка всего за рубль.