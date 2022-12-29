Агутин пришел с Варум на концерт своего отца, развеяв слухи о разводе
Исполнитель Леонид Агутин на фоне слухов о разрыве с Анжеликой Варум, пришел в компании супруги на ежегодный отчетный концерт своего отца Николая Агутина.
Недавние слухи о разводе самой крепкой в российском шоу-бизнесе пары развеяны раз и навсегда.
Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум появились вместе на отчетном концерте отца исполнителя Николая Агутина, который проходит каждый год.
Фото с мероприятия артист разместил в сети.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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