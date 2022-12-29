Буйнов рассказал, как подшучивает над супругой в Новый год

Певец Александр Буйнов рассказал, что разыгрывает свою жену Алену, с которой вместе уже 38 лет, под бой курантов в Новый год.

Александр Буйнов рассказал, какие у него отношения с женой Аленой через 38 лет совместной жизни.

Певец признался в интервью "PROZVEZD", что любит разыгрывать любимую каждый Новый год под бой курантов.

Каждый раз возлюбленные загадывают желания.

Когда жена интересуется у мужа, что тот загадал, Буйнов отвечает, что желает, чтобы она его поцеловала. Так повторяется каждый год и желание исполнителя всегда осуществляется.