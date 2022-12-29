Три с половиной тонны кокаины конфисковали в порту Гамбурга

Гамбургские таможенники изъяли в порту более трех с половиной тонн кокаина, сообщает dpa в четверг, 28 декабря.

«Следствие в отношении лиц, стоящих за таможенным расследованием, идет полным ходом», — заявил в четверг заместитель начальника отдела таможенных расследований Гамбурга Матиас Вирмонд.

Еще 29 ноября этого года чиновники обнаружили две тонны кокаина между консервированным тунцом в контейнере из Эквадора. Буквально через несколько дней, 1 декабря, в двух контейнерах из Бразилии, груженных мешками с металлическими гранулами, обнаружили более полутора тонн кокаина.

«Изъятие этих двух крупных партий является еще одним свидетельством продолжающегося высокого давления на поставки кокаина в Европу», — сказал Вирмонд. Стоимость наркотиков оценивается не менее чем в 100 миллионов евро.

В конце января чиновники также обнаружили в порту в контейнере с бананами из Эквадора 2,6 тонны кокаина.

Всего таможня в 2022 году изъяла около 9,5 тонн кокаина, что значительно меньше рекордного количества в 19 тонн в 2021-м.