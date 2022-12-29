НПЗ в немецком Лойне уже обходится без российской нефти

Нефтеперерабатывающий завод в Лойне в настоящее время обходится без поставок российской нефти.

«В настоящее время мы полностью прекратили закупки российской сырой нефти в соответствии с нашим заявлением в марте 2022 года и будем независимы от российской сырой нефти с 2023 года», — заявила в четверг пресс-секретарь Total Energies Germany.

Однако объемы, гарантированные контрактом на сегодняшний день, недостаточны и переработка ниже среднегодовой нормы.

Нефть теперь транспортируется танкерами или грузовыми судами в порт Гданьск на польском побережье Балтийского моря. Оттуда нефть перекачивается по трубопроводу на расстояние около 1000 километров на нефтеперерабатывающий завод в Лойне.

«Поэтому вся логистика значительно сложнее и длительнее, а затраты на логистику значительно выше», — сообщила пресс-секретарь предприятия: «С января 2023 года станет ясно, сможет ли логистическая система из Гданьска через Польшу и Германию транспортировать необходимое количество сырой нефти, потому что мы разделяем эту мощность с нашими конкурентами».

Одним из конкурентов является PCK Schwedt в Бранденбурге.

Totalenergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (Лойна/Шпергау) со штатом около 600 сотрудников является сердцем Химического парка Саксонии. На этой промышленной площадке базируется около 100 компаний с более чем 12 000 сотрудников.

Согласно предыдущей информации, НПЗ снабжает топливом около 1300 заправочных станций в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Мощность переработки составляет около 12 миллионов тонн сырой нефти в год.