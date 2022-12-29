Киркоров назвал сына Рудковской и Плющенко Александра будущим фигурного катания РФ
Исполнитель Филипп Киркоров убежден, что такой упорный труд наследника Евгения Плющенко и Яны рудковской Александра, которому сейчас только 9 лет, обязательно приведет к успеху.
Филипп Киркоров уверен, что сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской Гном Гномыч - надежда фигурного катания России.
Певец утверждает, что 9-летний Саша станет олимпийским чемпионом. Такой вывод артист сделал, просмотрев премьеру зимнего ледового шоу Плющенко "Снегурочка".
Филипп Бедросович назвал маленького Сашу харизматичным артистом и фигуристом, выразив надежду на то, что мальчик достигнет больших высот.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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