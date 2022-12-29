Маск заверил работников Tesla, что лихорадка на фондовом рынке их не касается
Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что они не должны переживать из-за безумия фондового рынка».
Заявление прозвучало после того, как в этом году акции компании упали почти на 70% из-за опасений по поводу снижения спроса на электромобили и занятость Маска поглощением Твиттера.
В электронном письме, отправленном сотрудникам в среду, Маск сказал, что, по его мнению, в обозримом будущем Tesla будет самой ценной компанией на земле.
Он также призвал сотрудников увеличить поставки в конце этого квартала, после того как автопроизводитель предложил скидки на свои автомобили в США и Китае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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