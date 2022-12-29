Лолита призналась, что сдавала бутылки, когда не было денег

Певица Лолита Милявская поразила признанием Оказывается, во времена безденежья она не стеснялась сдавать бутылки.

Лолита Милявская рассказала о временах, когда вынуждена была сдавать бутылки.

Знаменитость объяснила в интервью порталу "Дни.ру", что тогда другого выхода у нее не было.

Вспомнила певица и новогодний стол, на котором не было ничего кроме салата оливье и докторской колбасы. Тогда артистка копила средства на съемки, студию и наряды для выступлений.