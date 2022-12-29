Ивлеева открыла бар в Москве

Блогер и актриса Настя Ивлеева открыла бар в российской столице. Ее партнером по бизнесу стал ресторатор Александр Пичугин.

Блогер, ведущая и актриса Настя Ивлеева стала одной из хозяек бара в Москве, о чем сообщает издание "Ведомости".

Партнером знаменитости стал Александр Пичугин - генеральный директор и совладелец сети баров ("Руки вверх! Бар", "Евгенич" и других).

16 декабря текущего года зарегистрировано ООО "Блеск". 20 % этой компании принадлежит Ивлеевой, 80 % - Пичугину.