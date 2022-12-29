Ивлеева открыла бар в Москве
Блогер и актриса Настя Ивлеева открыла бар в российской столице. Ее партнером по бизнесу стал ресторатор Александр Пичугин.
Блогер, ведущая и актриса Настя Ивлеева стала одной из хозяек бара в Москве, о чем сообщает издание "Ведомости".
Партнером знаменитости стал Александр Пичугин - генеральный директор и совладелец сети баров ("Руки вверх! Бар", "Евгенич" и других).
16 декабря текущего года зарегистрировано ООО "Блеск". 20 % этой компании принадлежит Ивлеевой, 80 % - Пичугину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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