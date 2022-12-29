Кейт Бекинсейл в платье из мусорных пакетов пришла на ланч в ресторан

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл решила соригинальничать и продемонстрировать свое чувство юмора. Знаменитость явилась на ланч в ближайший ресторан в "мусорном" наряде.

Кейт Бекинсейл частенько развлекает фолловеров в соцсетях шутливыми фото и комментариями.

На этот раз звезда экрана разместила в сети фотографию, где предстала во время похода на ланч в ресторан.

Для похода артистка надела платье от "Vaquera", сшитое будто из мусорных пакетов.

На самом деле наряд свободного покроя создан из кожи с блестящей поверхностью и пышными рукавами.

Знаменитость в дополнение к образу надела туфли на платформе от "Valentino", колготки с узорами, соорудила высокую причёску с игривым бантом и гигантскими очками от солнца.