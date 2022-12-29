Эксперты назвали токсичные предметы в доме, от которых лучше избавиться

Не стоит долго хранить в доме старые батарейки и гаджеты, а также чеки. Небезопасными считаются и освежители воздуха.

В каждом доме есть мелочи, которые могут быть токсичны и даже опасны.

В этот список входят батарейки, которые люди нередко хранят, чтобы потом их правильно утилизировать. Потому лучше не хранить их в доме, а быстрее отдать в переработку.

Дело в том, что батарейки содержат свинец и кадмий и, если они лежат слишком долго, структура их может разрушаться, а токсичные вещества выйти наружу и отравить воздух. То же самое можно сказать и про аккумуляторы, потому не стоит очень долго хранить старые телефоны и гаджеты.

Как выяснилось, чеки тоже небезопасны. Они содержат токсичный бисфенол А, потому что печатаются на термобумаге. Это вещество может быть опасным для эндокринной системы и щитовидной железы. Оно попадает в организм при контакте с кожей - то есть в момент, когда его берут в руки.

Эксперты также не советуют применять освежитель для воздуха в туалете или в совмещенном санузле. Как правило, такие места плохо проветриваются, и в этом есть большая опасность. В освежителях воздуха содержатся опасные вещества - фталаты, которые в составе указывают как “ароматизаторы”.

При контакте с организмом данные химические вещества могут повлиять на уровень гормонов. Скажем, у мужчин фталаты понижают уровень тестостерона.

При распылении освежителя в закрытом помещении фталаты попадают на кожу в том числе и через воздух, что может быть опасно. Специалисты советуют просто чаще проветривать ванную и туалет и заменить освежитель воздуха диффузорами, ароматическими свечами либо натуральными самодельными освежителями.