Пугачева рассказала Киркорову, сколько денег должно быть у артиста

Певец Филипп Киркоров вспомнил, как экс-супруга и коллега по сцене Алла Пугачева давала ему ценные советы.

Филипп Киркоров вспомнил, как поучала его бывшая жена и коллега Алла Пугачева. Артистка рассказывала мужу, сколько он должен иметь денег.

Откровениями по поводу Киркоров поделился на дне рождения дизайнера Аники Керимовой.

Звезда сцены признал, что Алла Борисовна его многому научила. Многих советов Филипп Бедросович придерживается и сейчас.

Пугачева говорила мужу, что денег нужно столько, чтобы не чувствовать себя униженным.