Франция легализовала продажу цветков и листьев каннабиса
Своим решением Госсовет Франции в четверг, 29 декабря, отменяет постановление от 30 декабря 2021 года, запрещающее продажу цветков и листьев каннабиса с уровнем ТГК менее 0,3%.
Выбор, основанный на идее о том, что «КБД не имеет психотропного эффекта и не вызывает привыкания» и, следовательно, не представляет риска для здоровья населения, оправдывающего общий и абсолютный запрет.
Надо понимать, что Госсовет выпускает на рынок Франции в легальную продажу канабидиол содержание в котором тетрагидроканнабинола в ничтожной концентрации в 0,3%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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