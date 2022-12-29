Франция легализовала продажу цветков и листьев каннабиса

Своим решением Госсовет Франции в четверг, 29 декабря, отменяет постановление от 30 декабря 2021 года, запрещающее продажу цветков и листьев каннабиса с уровнем ТГК менее 0,3%.

Выбор, основанный на идее о том, что «КБД не имеет психотропного эффекта и не вызывает привыкания» и, следовательно, не представляет риска для здоровья населения, оправдывающего общий и абсолютный запрет.

Надо понимать, что Госсовет выпускает на рынок Франции в легальную продажу канабидиол содержание в котором тетрагидроканнабинола в ничтожной концентрации в 0,3%.

